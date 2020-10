U Srbiji danas oblačno, na severu i istoku moguća kiša

Nova pre 7 sati | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas jutro biti maglovito, a preko dana će biti oblačno, na jugozapadu delimično sunčano, a na severu i istoku naoblačenje ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren, na istoku i jak, severozapadni vetar, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura kretaće od šest do 11, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura biće oko