(UZNEMIRIJUĆE) Objavljena slika napadača iz Nice

U svetskim medijima se pojavila uznemirujuća fotografija tuniskog migranta Brahima Ausauija (21) koji je juče ubio troje ljudi u Nici.

Naime, nakon krvavog napada u crkvi Notr-Dam u Nici objavljeno je da je napadač mladi migrant iz Tunisa koji je na italijansko ostrvo Lampeduza došao krajem septembra, a u Francusku početkom oktobra, javila je agencija Frans pres pozivajući se na izvore bliske pravosuđu. Potom se pojavila i fotografija na kojoj ovaj mladić leži u lokvi krvi, dok su oko njega policija i lekari. Brahim Aoussaoui (centre), a 21-year-old Tunisian who arrived in Europe on a migrant boat