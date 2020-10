Kon o mogućim restrikcijama u BEOGRADU: Policijski čas je naš poraz

Večernje novosti pre 10 sati | Novosti online

-U BEOGRADU iz dana u dan imamo povećanje, i to ne malo, ali u ostatku Srbije, osim u Kragujevcu, to nije tako. Možda će prvo doći do određenih restrikcija za Beograd- izjavio je dr Predrag Kon.

Kako navodi, mora se razmišljati o tome šta mere sve donose, ko će biti u problemu, ali da bez obzira na ekonomske razloge, postoje neke granice koje nikako ne smeju da se pređu. -Imamo preko 120 hospitalizovanih za jedan dan, ako tako nastavimo, to će već biti ozbiljan problem-, rekao je Kon. On je istakao da bi uvođenje policijskog časa bio poraz. -Policijski čas je poraz, to znači da nemamo svesti da sami zaustavimo virus. Poraz u smislu da nismo uspeli da se