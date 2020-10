Medicinska pomoć NATO Severnoj Makedoniji stigla u Skoplje

Danas pre 9 sati | Piše: Beta

Donacija NATO Severnoj Makedoniji od 60 respiratora stigla je danas avionom italijanskog vazduhoplovstva na Međunarodni aerodrom Skoplje.

Kako je saopšteno, radi se o transportnim respiratorima koji su donacija NATO fonda za odgovor pandemiji, čija je ukupna vrednost 1,4 miliona evra. Ti respiratori su deo NATO zaliha medicinske opreme locirane u Italiji, a let italijanskog teretnog aviona do Skoplja je finasirao Luksemburg. Ministar zdravlja Severne Makedonije Venko Filipče je rekao da se radi o donaciji respiratornih mašina za transport pacijenta od jedne do druge bolničke ustanove. „To je nešto