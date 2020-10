Austrija ide u “lokdaun”, policijski čas od 20h do 6 ujutro

Nova pre 40 minuta | Autor:Nova Autor:Nova

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc najavio je da zemlja ide u "lokdaun" zbog porasta broja novozaraženih koronavirusom.

Na teritoriji cele zemlje uvodi se policijski čas od osam naveče do šest sati ujutro. Kurc je to najavio na press konferenciji koja je održana danas. Nove stroge mere na snagu stupaju u utorak. Verojatno najstroža mera koja se uvodi je policijski čas, pa tako Austrijanci neće smeti da napuštaju svoje domove u periodu od 8 naveče do 6 ujutro, a izuzeci će biti retki. Restorani će narednae četiri nedelje biti zatvoreni, ali dostava hrane će biti dozvoljena. Sve firme