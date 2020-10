Veljko Paunović nakon poraza od Koventrija: Trener Redinga nije bio zadovoljan samo jednom stavkom!

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

TRENER Redinga Veljko Paunović istakao je da je njegova ekipa zaslužila pobedu protiv Koventrija uprkos porazu.

Srpski stručnjak na klupi tima iz Čempionšipa zabeležio je prvi poraz u sezoni i to tek nakon devet kola. Bolji od njih, sinoć je bio Koventri sa 3:2. "Napadali smo sve vreme, ali nažalost, primili smo golove izvan šesnaesterca. Nismo izlazili u blok i to je nešto na čemu moramo da radimo. Ova utakmica je to pokazala. Sve ostalo, bilo je tu", smatra Paunović. Sjajan start sezone je ulio navijačima nadu da se Reding još od 2013. godine vrati u najelitniji rang