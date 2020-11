Korona: Evropa se zaključava i polako ključa

Dojče vele pre 2 sata

U velikom broju evropskih država već je uveden ili se uvodi delimični lokdaun. U nekim zemljama je bilo protesta zbog novih restrikcija, a neke zemlje pokušavaju da se masovnim testiranjem bore protiv korone.

Treba delovati sada, s obzirom na porast broja slučajeva zaraze korona-virusa poslednjih nedelja. Cilj je da odeljenja intenzivne nege ne budu preplavljena. To su rečenice kojima evropski premijeri najavljuju i objašnjavaju drastične mere ograničenja u svojim zemljama. Evo kako to izgleda širom Evrope: Austrija: „Na žalost, to je neophodno" Strožije restrikcije uvode se u Austriji, one podrazumevaju i policijski čas od 20 do šest časova ujutru. Primena tih mera