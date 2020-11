Počela posebna sednica Vlade Srbije: Prisustvuje i Vučić, na dnevnom redu 2 ključne teme, očekuje se obraćanje predsednika

Kurir pre 31 minuta

Vlada Srbije održala je danas u Palati "Srbija" posebnu tematsku sednicu posvećenu Kosovu i Metohiji i BDP-u kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Tematskoj sednici su pored Vučića i ministara prisustvovali i predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković. Nakon sednice očekuje se obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić i predsednika Narodne skupštine Ivice Dačića. View this post on Instagram Посебна седница Владe Србије посвећена Косову и Метохији и БДП. A post shared by Александар Вучић (@avucic) on Nov 2, 2020 at 4:27am