Šef Svetske zdravstvene organizacije mora u samoizolaciju

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus rekao je da je identifikovan kao kontakt osobe pozitivne na kovid 19 i da mora u samoizolaciju, ali dodao je da se oseća dobro i nema simptoma. I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus