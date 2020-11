Dačić: 'Kladio bih se na Bajdena jer ima veće šanse, ali molim boga da pobedi Tramp'

Beta pre 4 sata

Doskorašnji ministar spoljnih poslova Srbije, Ivica Dačić izjavio je noćas da bi se on na noćašnjim predsedničkim izborima u SAD "kladio na Bajdena jer ima veće šanse, ali molim boga da pobedi Tramp. Ali, ko god pobedi, snaći ćemo se".

Dačić koji je odnedavno predsednik Skupštine Srbije, rekao je da je upoznao i Donalda Trampa i Džozefa Bajdena, i ocenio da je za Srbiju bolje da se "nastavi sadašnja politika SAD".

U specijalnoj emisiji Kurir TV "Amerika bira", Dačić je objasnio da je ranija administracija SAD iz redova Bajdenovih demokrata, "govorila da je pitanje Kosova stavljeno ad acta, i da Srbija treba da prizna Kosovo. Zato Albanci mnogo očekuju od ovih izbora. Ali ako pobedi Bajden, to neće biti ništa novo za nas".

On je rekao da je, kada je bio premijer, u Vašingtonu bio u Trampovom hotelu i njegovoj kancelariju "i prvo što sam video, bili su papiri, pripremao je finalnu manifestaciju 'Mis Univerzuma' ".

"Još tada je govorio veoma lepo o Srbiji, imao je simpatije prema nama, rekao je da bi voleo da investira, čak su njegovi ljudi posle toga dolazili kod Vučića i kod mene, hteli su da grade na mestu zgrade Generalštaba" u Beogradu, teško oštećene NATO bombardanjem 1999, rekao je Dačić.

Dačić je naveo da je Bajden (77) stariji od Trampa (74), a Tramp, iako ga je "pandemija korone poremetila... i sad ima nekih prednosti: pomoć koju je davao građanima i preduzećima je izazvala dobre reakcije belih birača radnika i preduzetnika".

Iako je kriza, akcije nisu nikad bile vrednije, zaposlednost se povećava u SAD, naveo je Dačić i dodao da je "Tramp rasne nerede iskoristio kao neko ko se zalaže za red".

S druge strane, nastavio je Dačić, na izborima "Bajden prema svim istraživanjima ima osetnu prednost na nacionalnom nivou kao i u ključnim, 'kolebljivim' državama".

"Srbi bi glasali za Trampa, ionako", rekao je Dačić, "a sad je važno što su se Srbi u Americi organizovali kao faktor, tako da onaj ko želi glasove, mora nešto lepo da kaže. Sve su to brojke, Srba glasača ima više nego Albanaca".

Na pitanje o utisku u Srbiji da je Bajden "srbomrzac" iako je bio u Beogradu, susreo se s Vučićem i izvinio se za žrtve koje je 1999. godine izazvao NATO, Dačić je rekao da "ako Bajden pobedi, naše je da čestitamo i da se ne mešamo u unutrašnje odnose SAD, iako se oni mešaju u naše, ali što je dozvoljeno velikima, nije malima".

"Došlo je do popravljanja položaja Srbije u pogledu Kosova", rekao je Dačić i kao bivši šef diplomatije objasnio: "Ranije smo vodili politiku 'dva koloseka' sa SAD i EU: jedan je popravljanje bilateralnih odnosa, drugi je pitanje Kosova. Ali, u jednom trenutku su ti koloseci morali da se ukrste, kao što se to dešava sada".

Bajdenova administracija, rekao je on, "smatra da nema potrebe da se to ponovo pokreće, dok Trampova smatra da je moguć neki kompromis".

"Ja se nadam da se 'vozovi neće sudariti', da će se doći do mirnog prihvatljivog rešenja za sve strane. Ali, Albanci smatraju da će Bajden biti čvršči u odnosu na Srbiju. Ali, neće se opet govoriti o bombardovanju. Mi dobro poznajemo i Bajdena", rekao je Dačić.

U kampanji pred predsedničke izbore u SAD, rekao je Dačić, dominirale su teme poput upravljanja pandemijom, a u takvim prilikama je "normalno da ljudi koji sve preživljavaju, imaju negativna sećanja, i da se to odražava na izbore".

"Ne znam da li je neko više imao medije protiv sebe kao Tramp, ali je on imao takav odnos prema medijima i kad je bio biznismen. On je grub, to je njegov stil, i to je dovelo do omraze, kao i logistička podrška druge strane je dovela do toga da su mediji većinom za Bajdena", rekao je Dačić.

EU, Nemačka i Francuska "navijaju za Bajdena", Kina je u SAD "fiksirana kao najveći protivnik, Rusija se čak i ne spominje, "Nemačka smatra da je velika sila samo joj fali vojska" - nabrojao je Dačić uz ocenu da su "veoma komplikovani odnosi u međunarodnoj politici, i zato je Tramp bio nov, jer je rušio standarde jer nije bilo u politici".

(Beta, 11.04.2020)