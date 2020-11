Incident na protestu kod Bele kuće: Uhapšen demonstrant! (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

U BLIZINI Bele kuće u Vašingtonu došlo je do manjeg incidenta u kojem je, prema navodima autora snimka postavljenog na Tviter, uhapšena jedna osoba.

Kako se navodi, do sukoba sa policijom je došlo u "BLM Plazi" kada je vozač nepropisno parkiranog vozila odbio da ga pomeri. BREAKING: MPD Officers have made at least 1 arrest at BLM plaza for refusing to vacate the area so an illegally parked vehicle can be moved. pic.twitter.com/7cdYjxpJuS — James Klüg (@realJamesKlug) November 3, 2020 BLM Plaza je područje od oko dva bloka na ulici koje je mesto skupljanja demonstranata iz poreta BLM (Životi crnaca su važni).