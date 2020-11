(UŽIVO) Četiri države “lome” izbore, Bajden bliži pobedi

Nova pre 1 sat | Autor:Jelena Tušup

Dobro došli u jutarnji blog Nova.rs o američkim izborima.

Pratimo da li će Džozef Bajden ili Donald Tramp postati predsednik SAD u do sada veoma neizvesnom glasanju. Da bi to postao, mora da dostigne broj od 270 elektora, a koplja se lome u ključnim državama poput Pensilvanije, Džordžije, Arizone i Nevade. Šta do sada znamo: Bajdena deli samo šest izbornih glasova da postane novi predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Dobivši Mičigen i Viskonsin, on je obezbedio 264 glasa od 270 koliko mu je potrebno da pobedi Donalda