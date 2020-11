Tramp šalje đulijanija u Pensilvaniju: Došlo je do masovnih prevara - to nećemo dozvoliti!

Večernje novosti pre 4 sata | Tanjug

TRAMPOV advokat Rudi Đulijani saopštio je da je krenuo u Pensilvaniju sa pravnim timom kako bi osporio izborne rezultate u toj državi koja se smatra važnom za ishod izbora u SAD.

On je na Tviteru naveo da je u Filadelfiji došlo do "masovnih prevara" tvrdeći da demokrate pokušavaju da "ukradu" predsedničke izbore 2020. godine i da republikanci to neće dozvoliti, prenosi Indipendent. Dodao je da je Tramp na osnovu 75 odsto prebrojanih glasova u prednosti za 550.000 glasova. Kampanja Donalda Trampa najavila je prethodno pravni postupak pred Vrhovnim sudom zbog netransparentnosti prilikom prebrojavanja glasova u Pensilvaniji. Time se otvara