Plenković: Neće biti ‘zatvaranja’ ni policijskog časa

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da neće biti „zatvaranja“ ni policijskog časa, ali da je moguće pooštravanje mera zbog velikog broja zaraženih korona virusom.

„Zajednički stav je da ‘lokdauna’ neće biti, a neće biti ni policijskog sata“, rekao je premijer novinarima posle sastanak naučnog saveta o korona virusu. On je istakao da su sadašnje mere primerene i proporcionalne opasnosti koju epidemija predstavlja za Hrvatsku. Plenković je naveo da je moguće da dođe do pooštravanja sadašnjih mera, ako to bude tražio Nacionalni štab civilne zaštite. To bi se, kako je rekao, odnosilo na dodatno ograničavanje javnih skupova. „Ako