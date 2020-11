Mediji: Bajden predsednik Amerike

Politika pre 20 minuta

Biću predsednik svih Amerikanaca, napisao je pobednik izbora na Tviteru

VAŠINGTON – Demokratski kandidat Džo Bajden 46. je predsednik SAD, javlja Si-En-En. Ta TV mreža tvrdi da je Bajden osvojio većinu u Pensilvaniji, odnosno da je dobio još 20 elektorskih glasova, i sada ima 273 elektorska glasa. Za pobedu na izborima potrebno je 270 od 538 elektorska glasova. I agencija AP navodi da je Bajden pobednik izbora. Biću predsednik svih Amerikanaca America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country. The work ahead of us