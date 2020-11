Više od deset miliona zaraženih u SAD: Epidemija se ne zaustavlja, preminulo gotovo 250 hiljada ljudi

Večernje novosti pre 43 minuta | Novosti online

BROJ zaraženih korona virusom u SAD prešao je 10 miliona, a umrlo je više od 242.000 ljudi.

Prema podacima sajta Worldometer, do ovog trenutka potvrđeno je 10.059.782 slučaja ove zaraze. Preko 6 miliona ljudi se oporavilo. S obzirom na to da populaciju SAD čini oko 327 miliona ljudi, to znači da je oko tri odsto stanovnika bilo zaraženo kovidom-19. Stopa smrtnosti u SAD je 3,8 odsto. Inače, u svetu je zabeleženo preko 49.660.000 slučajeva korone, a umrlo je više od 1.248.000 ljudi.