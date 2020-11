72 Dana haosa: Kako Tramp može da se bori protiv Bajdena do inauguracije i šta će se desiti ako neće da izađe iz bele kuće

Blic pre 58 minuta | M.I.M.

“Džo Bajden ne bi trebalo da tvrdi da polaže pravo na kancelariju predsednika.

I ja bih to mogao isto da uradim. Pravni postupci tek počinju”, poručio je u petak veče na “Tviteru” odlazeći predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp. U subotu je proglašena pobeda njegovog rivala Džozefa Bajdena na predsedničkim izborima u SAD, a danima unazad bilo je očigledno da on vodi u većini država, uključujući nekadašnje bastione republikanaca, što Tramp vidno nije dobro podneo. “Imao sam tako veliku prednost u svim tim državama do kasno u