Drobnjak: Gradnja novog pančevačkog mosta mogla bi da počne 2021.

BEOGRAD: Gradnja novog mosta na Dunavu, u okviru sektora C beogradske obilaznice, mogla bi da počne sledeće godine, rekao je danas vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak.

"Trenutno su u toku pregovori sa kineskom kompanijom sklapanje ugovora za sektor C (od Bubanj Potoka do Pančeva) koji treba da počne da se radi", rekao je Drobnjak gostujući na Prvoj. Kaže da bi taj deo obilaznice oko Beograda povezao Pančevo sa Koridorom 10, kao i da očekuje da 2021. bude sklopljen ugovor i da počnu radovi na izgradnji. Komentarišući izveštaj revizora koji je konstatovao i da on ne može da bude šest godina u statusu vd direktora, Drobnjak kaže da