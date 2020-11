Navaljni čestitao Bajdenu: Pošteni izbori privilegija

Nova pre 40 minuta | Autor:Beta Autor:Beta

Glavni ruski opozicionar Aleksej Navaljni čestitao je Džozefu Bajdenu pobedu na predsedničkim izborima u SAD, dok Kremlj još nije reagovao na izborne rezultate u toj zemlji.

Navaljni je na Tviteru uputio čestitku Bajdenu, novoj potpredsednici Kamali Haris i Amerikancima za biranje novih vlasti na “slobodnim i poštenim izborima”. “To je privilegija koju nemaju sve zemlje”, naveo je Navaljni, koji se u Nemačkoj oporavlja posle pokušaja trovanja. Congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris on the victory and to the Americans on defining the new leadership in a free and fair election. This is a privilege which is not available to all