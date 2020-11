Više od 100 ljudi na respiratorima, upozorenje na tešku situaciju u Beogradu

RTS pre 54 minuta

Koronavirus je u Srbiji od početka epidemije registrovan kod 62.747 osoba, a zabeleženo je 890 smrtnih slučajeva, pokazuju podaci sa sajta covid19.rs.

06:47 Stabilna epidemiološka situacija u Leskovcu Epidemiološka situacija u Leskovcu i Jablaničkom okrugu može se okarakterisati kao stabilna. U poslednja dva dana u Jablaničkom okrugu uzet je 201 uzorak, 30 je bilo pozitivno, a 23 iz Leskovca. Uglavnom iz administracije dečjeg vrtića. Radi se o administrativnim radnicima, uglavnom o spremačicama i negovateljicama. U leskovačkoj bolnici nalazi se 12 pacijenata, 11 je na kiseoniku.