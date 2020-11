Panika U Londonu: Hitno evakuisana stanica metroa, uhapšen muškarac (video)

Večernje novosti pre 8 sati | Novosti online

STANICA metroa u samom centru Londona, Oksford sirkus (Oxford Circus), nakratko je bila zatvorena nakon što je veliki broj policajaca dojurio na lice mesta.

Jedan muškarac je uhapšen. BREAKING: Reports coming out of London that someone isn't wearing a face covering in Oxford Circus Underground station pic.twitter.com/E2sIy4Pk4U — British Pagan (@British_Pagan) November 8, 2020 Stanica je bila evakuisana, a kako prenose mediji, Oksford ponovo radi. Za sada se ne zna uzrok uzbune. (Blic.rs)