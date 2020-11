Tramp udario na mejnstrim medije: Od kada oni odlučuju ko će biti predsednik?

Večernje novosti pre 4 sata | Novosti online

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp ponovo se oglasio na Tviteru.

- Od kada lažni mejnstrim mediji odlučuju ko će biti naš sledeći predsednik? Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020 Podećamo, većina mejnstrim medija je juče proglasila pobedu Džoa Bajdena na predsedničkim izborima u SAD. Donald Tramp ne priznaje takav ishod, ukazujući na neregularnosti prilikom brojanja glasova.