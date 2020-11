Đaci od sutra na raspustu: Evo kada će se vratiti u klupe, a kada ih očekuju zimski odmori

Blic pre 5 sati

Đaci u celoj Srbiji, bilo da je reč o osnovcima ili srednjoškolcima, od sutra će biti na jesenjem mini raspustu.

Oni će se u školske klupe, pod uslovom da ne bude neke promene zbog epidemije korona virusa, vratiti u ponedeljak 16. novembra. Prema školskom kalendaru prvobitno je bilo predviđeno da se na mini raspustu nađu samo učenici osnovnih škola, i to ne računajući one sa područja Vojvodine, da bi na predlog Kriznog štaba za borbu protiv kovida-19 raspust bio proširen na sve đake u Srbiji. Prvi deo zimskog raspusta i osnovci i srednjoškolci imaće od 31. decembra do 10.