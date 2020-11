Biće šokantno! Tramp najavio svoju pobedu, pa otkrio koja država je leglo lažnih glasova!

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp napisao je na Tviteru da je Pensilvanija sprečila njegove kontrolore da prate izborni proces.

- Pensilvanija nas je sprečila da kontrolišemo veći deo prebrojavanja glasačkih listića. Nezamislivo i nezakonito u ovoj zemlji - napisao je predsednik SAD. Pennsylvania prevented us from watching much of the Ballot count. Unthinkable and illegal in this country. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020 Tramp je najavio i da će pobediti u Džordžiji. Georgia will be a big presidential win, as it was the night of the Election! — Donald J. Trump