Zločinca upucao saborac? Uhapšen osumnjičeni za atentat na Marka Radića Maku (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

PRIPADNICI Specijalne jedinice MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona uhapsili su u Mostaru muškarca za kojeg se sumnja da je večeras ubio bivšeg komandanta Hrvatskog veća odbrane (HVO) u tom gradu Marka Radića Maku.

Portal Klix.ba javlja da je reč o muškarcu J. C. koji se sa mesta zločina udaljio u crvenoj ''Škodi'', kao i da su ga policajci uhapsili pored mostarske pijace. Radić i J. C. bili su pripadnici iste jedinice HVO, dodaje sarajevski portal. Portal Index.hr ranije večeras je objavio da je policija tragala za naoružanim bivšim pripadnikom Specijalne policije Oliverom Cvitanovićem, zbog sumnje da je počinio to ubistvo. Pucnji u Radića ispaljeni su nedaleko od zgrade gde