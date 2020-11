Do danas je bio heroj, a od SAD: - božanstvo! Goran Pandev ispisao istoriju Severne Makedonije - srušio tzv. Kosovo, pa Gruziju i obezbedio EP ! /video/

Blic sport pre 3 sata | M.D.S.

Ovaj 12. novembar je zlatnim slovima ispisan u istoriji fudbala Severne Makedonije! Od osamostaljenja se ova zemlja prvi put plasirala na Evropsko prvenstvo pobedom nad Gruzijom sa 1:0.

Bila bi nepravda da je to učinio neko drugi do veliki - . Ovaj 37-godišnjak je do danas bio heroj zemlje, najbolji fudbaler, a od danas je - božanstvo! Od raspada Jugoslavije Severna Makedonija nije uspela da se plasira na EP, a ovog puta je uspela pobedom nad Gruzijom i tzv. Kosovom sa 2:1. Makedonci će igrati u grupi C sa Holandijom, Ukrajinom i Austrijom, a takmičenje počinje 11. juna 2021. godine. Nestorovski je sjajno ostavio loptu Pandevu u 56. minutu, a