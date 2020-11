Pandev posle istorijskog uspeha: Pomogao sam timu da ostvari cilj, a to je igranje na Evropskom prvenstvu

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

FUDBALSKA reprezentacija Severne Makedonije napravila je istorijski uspeh, pošto se pobedom nad Gruzijom (1:0) uspela da se plasira na Evropsko prvenstvo. Junak trijumfa bio je iskusni Goran Pandev.

Legenda tamošnjeg fudbala, ovaj 37-godišnjak nije krio oduševljenje posle ogromnog uspeha, koji su napravili on i saigrači. - Do sada sam igrao mnogo takvih utakmica, ali sada sam presrećan. Mislim da sam svojim iskustvom pomogao timu da postigne istorijski cilj, a to je igranje na Evropskom prvenstvu sledeće godine - rekao je Pandev. Podsetimo, Severna Makedonija će prvi put u istoriji igrati na Evropskom prvenstvu. Elif elmas Pandev tiki taka