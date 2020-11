Skandalozno: Momak i devojka napali lekarku Infektivne klinike, divljali i polomili vrata

Blic pre 2 sata | S. M. L.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da su danas momak i devojka napali lekarku sa Infektivne klinike u Beogradu, a tom prilikom su polomili i vrata ustanove. - Nisu mogli da čekaju, to je bio razlog. A u klubovima mogu da čekaju, to im nije problem. Nedopustivo je to što su uradili. Lekari se danonoćno bore za živote ljudi - rekao je Lončar gostujući na RTS. Kako kaže, oni su tom prilikom razvalili vrata. - Nemojte da maltertirate doktore i doktorke koji