U kruševačkoj kovid ambulanti do 180 pregleda dnevno

Nova pre 17 minuta | Autor:Beta

U kruševačku kovid ambulantu javlja se sve veći broj pacijenata, a tokom ove nedelje dnevno je obavljano od 130 do 180 pregleda, rečeno je agenciji Betai u toj ambulanti.

Odgovorni lekar u kovid ambulanti Sandra Vesić Veškovac rekla je agenciji Beta da je znatno povećan broj pacijenata koji se javljaju, kao i da je među njima skoro polovina onih koji dolaze na prvi pregled. Dnevno se, prema njenim rečima, testira do 50 pacijenata, a pozitivan nalaz stigne za 30 do 40 odsto testiranih. Tokom prethodne nedelje bilo je do 120 pregleda dnevno, a pre dve nedelja je bilo oko 70 pregleda dnevno. U kruševačkoj bolnici je trenutno, prema