Visok je šest metara: Narod gladuje, a predsednik je podigao spomenik kom se ceo svet čudi (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

GURBANGULI Berdimuhamedov otkrio je u utorak šest metara visok kip psa alabai (srednjeazijski ovčar) u glavnom gradu Ašhabadu.

Vest o tome stigla je do svih krajeva sveta i zabavila korisnike društvenih mreža. Alabai je domaća turkmenistanska pasmina i proglašen je nacionalnom baštinom te zemlje. To nije prvi put da je predsednik počastio ovu pasminu - prošle godine im je posvetio i knjigu. Iako veličina kipa to ne odražava, veliki deo stanovništva Turkmenistana vrlo je siromašan. Organizacija za slobodu medija RSF ovu zemlju ocenjuje najmanje slobodnom na svetu i na tom popisu se nalazi