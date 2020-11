Osmani: EU tretira Srbiju kao razmaženo dete, Beograd da prihvati stvarnost

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Vršilac dužnosti predsednika Kosova Vjosa Osmani optužila je danas Evropsku uniju da ne tretira Kosovo isto kao Srbiju u pregovorima dve strane o normalizaciji odnosa.

„Treba da imamo jednak tretman tokom dijaloga. Ako se to desi, to će biti put za uspešan dijalog u budućnosti“, kazala je Osmani, predsednica Skupštine Kosova. Američka agencija podseća da EU posreduje u pregovorima Srbije i Kosova od 2011. godine i dodaje da je od tada primenjeno svega nekoliko od više od 30 potpisanih sporazuma do kojih se došlo dijalogom. Osmani je za AP rekla da Kosovo uspostavlja svetski presedan time što njegovi najviši zvaničnici dobrovoljno