Austrija se ponovo sprema za potpuno zatvaranje

Austrija se početkom naredne nedelje vraća na mere koje su bile na snazi od početka marta do sredine aprila, a to znači da se zatvaraju škole, sve trgovine, osim onih neophodnih za život, a ograničenja za izlaske iz kuće važe 24 sata, a ne samo od 20 sati do šest ujutro, prenosi RTS.

Zabrana izlaska na ulicu nije, naravno, totalna, ali je svejedno vrlo oštra, pa je građanima dozvoljen izlazak iz stana po četiri osnove - odlazak na posao, kupovina namirnica za život i medikamenata, poseta/pomoć članu porodice i sportska šetnja na otvorenom, ali isključivo sam ili sa članom zajedničkog domaćinstva. Od prodavnica ostaju otvorene samo one za prehranu, drogerije - kozmetika, sanitarne potrepštine, apoteke i trafike, a od uslužnih će raditi banke i