Promenjivo vreme: U Srbiji danas mahom oblačno i suvo, temperatura do 15 stepeni

Kurir pre 2 sata

U Srbiji će u nedelju mahom biti oblačno i suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sunčano vreme preovladjivaće na jugozapadu, jugu i jugoistoku, a od sredine dana i u centralnim krajevima Srbije, a ujutro i pre podne biće mestimično maglovito. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od minus jedan do sedam, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu će vreme biti oblačno, uz slab vetar promenljivog smera. Jutarnja temperatura od dva do šest, najviša dnevna do 12 stepeni. Kurir.rs/Beta Foto Mondo/Stefan Stojanović Kurir