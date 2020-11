Zatvorena birališta u BiH, prijave nepravilnosti, DNS Doboj povukao iz trke

N1 Info pre 49 minuta | N1 Sarajevo

Birališta za lokalne izbore u BiH zatvorena su u 19h. U pitanju su sedmi izbori u BiH od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Političke partije i MUP prijavljuju nepravilnosti u Doboju, Banjaluci i Sarajevu... Srebrenicu su, kako javlja Radio Slobodna Evropa, preplavili automobili sa srpskim registracijama. Iz CIK-a navode da je u Doboju reagovala i policija. Gradski odbor Demokratskog narodnog saveza u Doboju odlučio da se povuče sa izbora, dok njihov odbor na Palam tvrdi da im policija hapsi aktiviste. Do

Do 16 časova na izbore je izašlo 38,10 odsto građana sa pravom glasa. U ove podatke nisu uračunati Doboj i Bugojno, gde podaci još nisu dostupni, saopštio je CIK. Od ukupno 3.155.316 registrovanih građana na redovna biračka mesta do sada je izašlo 1.202.106 birača, a 2.287 je glasalo u odsustvu. U Federaciji BiH do 16 časova odziv birača je 35,65 odsto, u Brčko distriktu 35,91 odsto, dok je u Republici Srpskoj glasalo 42,25 odsto od ukupnog broja onih koji imaju