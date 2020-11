U Srbiji danas sunčano, a popodne naoblačenje

Nova pre 1 sat | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas tokom dana biti sunčano i malo toplije, osim u Timočkoj Krajini gde će biti oblačno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne i uveče na severozapadu Srbije naoblačenje s kišom, koje će se u toku noći širiti ka centralnim predelima. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni, vetar. Najniža temperatura kretaće se od minus jedan do sedam, a najviša od 13 do 19 stepeni. U Beogradu se ujutru u pojedinim delovima grada očekuje kratkotrajna magla ili niska oblačnost. U toku dana biće pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura biće od četiri do sedam, a najviša oko 18 stepeni.