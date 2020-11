U decembru će biti mirnija situacija sa koronom

Politika pre 55 minuta

Epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje infekcije Kovid-19, prof. dr Branislav Tiodorović rekao je veruje da će kriva da počne da se zaravnjuje za sedam do deset dana, a da će Srbija u decembar ući mirnija. „Uvedene su restriktivne mere koje stupaju na snagu od utorka, nažalost još nekoliko dana ćemo imati povećanje broja obolelih, nažalost i umrlih. To će da traje još sedam do deset dana. U decembar ćemo ući sa blagim padom, a onda će doći do smirivanja