Stiže naoblačenje, ponesite kišobrane ali samo na jedan dan

RTS pre 1 sat

Sa severozapada stiže novo naoblačenje, mestimično s kišom i hladnijim vazduhom, temperatura niža za oko pet stepeni u većini mesta. Najviša dnevna do 13, u Beogradu 10 stepeni. Posle kiše dolazi sunce, ovoga puta već sutra.

Umereno do potpuno oblačno i hladnije, u većini krajeva mestimično sa kišom, samo će se na istoku i jugoistoku veći deo dana zadržati suvo vreme. Na jugoistoku ujutro po kotlinama i rečnim dolinama mestimično magla. Uveče na severozapadu prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 8, a najviša od 9 na severu do 13 stepeni na jugoistoku zemlje. U većini krajeva u sredu suvo uz delimično razvedravanje. Samo će na jugu