Novi napad U iraku: Četiri rakete pale u Zelenu zonu u Iraku (foto/video)

Večernje novosti pre 40 minuta | Tanjug

ČETIRI rakete pale su u Zelenu zonu u Bagdadu, saopštio je irački zvaničnik.

Rakete su ispaljene iz naselja u četvrti Al-Alf Dar u Novom Bagdadu. Video of CRAM active over #Baghdad, #Iraq this evening. pic.twitter.com/JFTltratGT — Aurora Intel (@AuroraIntel) November 17, 2020 U saopštenju nema reči o žrtvama, kako prenosi Rojters. Foto: Фото: Твиттер/@thestevennabil/@EnglishBasNews