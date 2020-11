Korona ne posustaje: U Zlatiborskom okrugu duplo više zaraženih nego juče, loše brojke iz Užica, arilja, prijepolja i Kosjerića

Blic pre 33 minuta | V.L.

Novih 199 slučajeva korona virusa, preko dva puta više nego juče, potvrđeno je danas u Zlatiborskom okrugu.

Podaci Zavoda za javno zdravlje Užice ukaziju da je se i u ovom kraju, koji se maltene do juče držao koliko - toliko dobro, korona rasplamsava. Najviše zaraženih je iz Užica - 49, više nego duplo u odnosu na prethonih nekoliko dana, što je neslavni dnevni rekord od izbijanja epidemije. Mnogo manje Arilje ima 40 novozaraženih. O kolikom porastu obolelih se radi u Arilju govori podatak da je ova opština do od marta do juče imala 296 potvrđenih slučajeva. Korona se ne