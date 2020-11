Odalović: Nađena maslovna grobnica kod Raške sa petnaest do sedamnaest tela

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Predsednik vladine Komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je večeras da informacije ukazuju da se na lokaciji Kiževak, kod Raške, potencijalno nalazi petnaest do sedmanaest tela.

„Dok ne završi kompletna pretraga lokacije, dok se ne uzmu DNK uzroci sa posmrtnih ostataka, dok ne dođe do poklapanja sa krvnim uzorcima porodica koje su to dale, ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo kome pripadaju niti bilo šta što bi moglo da se saopšti javnosti“, rekao je Odalović za Radio televiziju Srbije (RTS), koji je nedavno naveo i da je ovo jedna od lokacija koja se pretražuje po informacijama dobijenim iz Prištine. On je, za RTS, rekao da želi da i