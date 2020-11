Propada dogovor Kingsa i Baksa: Bogdanović odbio trejd u Milvoki?! (FOTO)

Vesti online pre 2 sata

Bogdan Bogdanović neće biti trejdovan u Milvoki Bakse, prenose novinari Adrijan Vojnarovski i Sem Amik.

Činilo se da je sve gotovo u dogovoru između Milvokija i Sakramenta, međutim dve ekipe su prekršile pravilo i sada se „peru“. Pre dva dana saopšteno je da će Bogdanović putem „sign and trade“ otići u Bakse, ali timovi nisu smeli da se dogovore na taj način dok ne krene „prelazni rok“. The Kings and Milwaukee Bucks had hoped to bring Bogdanovic the framework of a sign-and-trade to negotiate a Bodanovic contract with Milwaukee on Friday, but he will move into the