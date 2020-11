Ko hoće Bogdana, neka spremi 72 miliona: Srpski bek traži astronomsku cifru za potpis!

Mondo pre 2 sata | Nikola Lalović

Bogdan Bogdanović je u centru pažnje u Americi.

Bogdan Bogdanović je u centru pažnje u Americi. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović bio je deo trejda Sakramenta i Milvokija, ali nije pristao na to da ode u Viskonsin. Uprava Baksa je želela da Bogdanovićbude veliko pojačanje njihovog tima, ali je nekadašnji bek Partizana to odbio jer želi mnogo bolje uslove ugovora. On je ograničeno slobodni agent, što znači da Sakramento može da izjednači ponudu bilo kog tima koja stigne Bogdanoviću i on će morati u tom slučaju da