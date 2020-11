Nove mere: Kad se autobus popuni do pola ne staje na stanicu

Nova pre 14 minuta | Autor:Bojana Milovanovic

Ministra zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će biti pojačan gradski prevoz, da bi bilo manje gužve i kontakata.

Najavio je i da autobus, kada popuni do 50 procenata putnika, neće stajati na narednoj stanici, već će ići dalje. “Naravno, podrazumeva se da je obavezno nošenje maski u prevozu”, kazao je Lončar. On je napomenu da su usvojeni predlozi mere zdravstvenog kriznog štaba od juče, anajvažnija mere je da se skraćuje radno vreme kafića, barova, kladionica, i tržnih centara do 18 sati. Kako je napomenuo, nastaviće da rade apoteke, pumpe i ona mesta koja “nisu u riziku”.