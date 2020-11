Kad je najvažnije - Medvedev bolji od Nadala

N1 Info pre 3 sata | Maja Todić Vladimir Vesić

Danil Medvedev prvi put je u karijeri savaldao Rafaela Nadala i to u meču koji ga je odveo u finale završnog Mastersa. U finalu će Medvedv igrati protiv Dominika Tima.

Ruski teniser savladao je drugog igrača sveta nakon preokreta u tri seta - 3:6, 7:6, 6:3 nakon više od dva i po sata igre. Pokušavao je Nadal stalnim promenama ritma, ali ni njemu to nije prijalo, a Medvedev je odgovarao dosta hrabro i borbeno i to mu je na kraju donelo rezultat. Tim i Medvedev sastali su se do sada četiri puta, tri puta je slavio Austrijanac. Ko god da pobedi biće mu to prva titula na Završnom turniru. Finale se igra u nedelju, od 19 časova uz