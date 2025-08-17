Kadeti Srbije šampioni Evrope!

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu (U16), pošto je večeras u Tbilisiju u finalu pobedila selekciju Litvanije rezultatom 99:86.

Bronzanu medalju osvojila je Slovenija, koja je ranije danas u meču za treće mesto pobedila Italiju 79:71. Kadetska reprezentacija Srbije pobedila je u velikom finalu Evropskog prvenstva u Tbilisiju Litvaniju i posle sjajno odigranog celog turnira zasluženo osvojila zlatnu medalju, preneo je RTV. Reprezentativac Srbije Nikola Kusturica proglašen je za MVP igrača turnira i člana prve petorke, u koju je izabran i centar Petar Bjelica. Krenuli su naši momci snažno od