Napredak započeo pripreme za novu sezonu: prvi treninzi u Kruševcu, a zatim selidba u Tursku

Kurir pre 37 minuta
Napredak započeo pripreme za novu sezonu: prvi treninzi u Kruševcu, a zatim selidba u Tursku

Novi šef stručnog štaba Napretka Nikola Drinčić obavio je prozivku fudbalera i ekipa je odradila prvi trening u 2026. godini.

Pre izlaska na teren igračima se obratio sportski direktor Bratislav Ristić, poželevši igračima i njihovim porodicama sve najbolje u 2026. godini. -Nadam se da ćemo do kraja sezone ostvariti zacrtani cilj i izboriti opstanak. Najvažnije je da vas zdravlje služi, za ostalo moraćemo da uđemo duboko u rudnik da bi napravili, to što treba. Imamo novi stručni štab, kao što znate. Šef stručnog štaba Nikola Drinčić od danas je preuzeo palicu. Optimista sam, verujem u vas,
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Pedro Neto: Igrači Čelsija su bili uznemireni zbog odlaska trenera Mareske

Pedro Neto: Igrači Čelsija su bili uznemireni zbog odlaska trenera Mareske

Kurir pre 1 sat
Ništa od Evrope u martu, Srbija testira Katar i Saudijsku Arabiju u Dohi!

Ništa od Evrope u martu, Srbija testira Katar i Saudijsku Arabiju u Dohi!

Sportske.net pre 1 dan
Milan pobedom došao do prvog mesta u Seriji A

Milan pobedom došao do prvog mesta u Seriji A

Nova pre 1 dan
Arambari u zaustavnom vremenu šokirao Rajo: Hetafe do boda u predgrađu Madrida

Arambari u zaustavnom vremenu šokirao Rajo: Hetafe do boda u predgrađu Madrida

Kurir pre 1 dan
Penjaroja oprezan: "Protiv Borca nas čeka čvrst i zahtevan meč"

Penjaroja oprezan: "Protiv Borca nas čeka čvrst i zahtevan meč"

Telegraf pre 1 dan
Milan preživeo Kaljari i zauzeo lidersko mesto Serije A

Milan preživeo Kaljari i zauzeo lidersko mesto Serije A

RTS pre 4 sati
Fudbaleri Čelsija uznemireni zbog otkaza trenera

Fudbaleri Čelsija uznemireni zbog otkaza trenera

Nova pre 4 sati

Ključne reči

FudbalKruševacTurskaBratislava

Sport, najnovije vesti »

Napredak započeo pripreme za novu sezonu: prvi treninzi u Kruševcu, a zatim selidba u Tursku

Napredak započeo pripreme za novu sezonu: prvi treninzi u Kruševcu, a zatim selidba u Tursku

Kurir pre 37 minuta
Pedro Neto: Igrači Čelsija su bili uznemireni zbog odlaska trenera Mareske

Pedro Neto: Igrači Čelsija su bili uznemireni zbog odlaska trenera Mareske

Kurir pre 1 sat
Novogodišnja Zvezda je ponovo evroligaška zverka, crveno-beli ubedljivi u Istanbulu (VIDEO)

Novogodišnja Zvezda je ponovo evroligaška zverka, crveno-beli ubedljivi u Istanbulu (VIDEO)

Danas pre 3 sata
Znamo koga imamo u timu: Obradović pohvalio jednog igrača posle pobede nad Efesom (VIDEO)

Znamo koga imamo u timu: Obradović pohvalio jednog igrača posle pobede nad Efesom (VIDEO)

Danas pre 3 sata
Zašto Grejem nije igrao u Istanbulu? Stigao odgovor!

Zašto Grejem nije igrao u Istanbulu? Stigao odgovor!

Sportske.net pre 3 sata