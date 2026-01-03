Napredak započeo pripreme za novu sezonu: prvi treninzi u Kruševcu, a zatim selidba u Tursku

Novi šef stručnog štaba Napretka Nikola Drinčić obavio je prozivku fudbalera i ekipa je odradila prvi trening u 2026. godini.

Pre izlaska na teren igračima se obratio sportski direktor Bratislav Ristić, poželevši igračima i njihovim porodicama sve najbolje u 2026. godini. -Nadam se da ćemo do kraja sezone ostvariti zacrtani cilj i izboriti opstanak. Najvažnije je da vas zdravlje služi, za ostalo moraćemo da uđemo duboko u rudnik da bi napravili, to što treba. Imamo novi stručni štab, kao što znate. Šef stručnog štaba Nikola Drinčić od danas je preuzeo palicu. Optimista sam, verujem u vas,