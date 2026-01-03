(VIDEO) Delije bakljadom i pesmom dočekale Stankovića

Po zavretku prvog treninga u godini, igrače i stručni štab Crvene zvezde dočekali su navijači.

Pesmom i bakljadom poželeli su dobrodošlicu novom treneru Dejanu Stankoviću, a ekipi pružili podršku pred drugi deo sezone. Pogledajte kako je to izgledalo: Stanković je pevao zajedno sa navijačima, u nedelju odvodi ekipu na mini pripreme u Tursku. Prva zvanična utakmica za Crvenu zvezdu u 2025. godini je 22. januara protiv Malmea u 7. kolu Lige Evrope, a sedam dana kasnije gost u Beogradu je španska Selta. Bonus video
