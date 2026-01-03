Pedro Neto: Igrači Čelsija su bili uznemireni zbog odlaska trenera Mareske

Kurir pre 1 sat
Pedro Neto: Igrači Čelsija su bili uznemireni zbog odlaska trenera Mareske

Fudbaler Čelsija Pedro Neto rekao je danas da je ekipa bila uznemirena kada je čula da je trener Enco Mareska dobio otkaz i zahvalio je španskom stručnjaku na pomoći u karijeri. "Nismo imali pojma, ali smo svi bili uznemireni.

Kada sam čuo vesti, bio sam pomalo iznenađen pošto je trener učinio mnogo dobrog za nas. Prošla sezona je bila neverovatna, imali smo dobru sezonu ove godine i naravno da smo želeli da budemo bolji. Uvek smo želeli bolje, ali ovo je fudbal", rekao je Neto za podkast Skaj Sporta. Mareska je u četvrtak dobio otkaz u Čelsiju posle 18 meseci, posle pogoršanja odnosa ;sa upravom kluba, nakon što je ekipa u utorak odigrala nerešeno 2:2 protiv Bornmuta. Ekipa je peta na
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Napredak započeo pripreme za novu sezonu: prvi treninzi u Kruševcu, a zatim selidba u Tursku

Napredak započeo pripreme za novu sezonu: prvi treninzi u Kruševcu, a zatim selidba u Tursku

Kurir pre 37 minuta
Ništa od Evrope u martu, Srbija testira Katar i Saudijsku Arabiju u Dohi!

Ništa od Evrope u martu, Srbija testira Katar i Saudijsku Arabiju u Dohi!

Sportske.net pre 1 dan
Arambari u zaustavnom vremenu šokirao Rajo: Hetafe do boda u predgrađu Madrida

Arambari u zaustavnom vremenu šokirao Rajo: Hetafe do boda u predgrađu Madrida

Kurir pre 1 dan
Milan pobedom došao do prvog mesta u Seriji A

Milan pobedom došao do prvog mesta u Seriji A

Nova pre 1 dan
Milan preživeo Kaljari i zauzeo lidersko mesto Serije A

Milan preživeo Kaljari i zauzeo lidersko mesto Serije A

RTS pre 4 sati
Prigradski derbi Madrida koji nije razočarao, Hetafeu bod u Valjekasu

Prigradski derbi Madrida koji nije razočarao, Hetafeu bod u Valjekasu

Sportske.net pre 4 sati
Leao vratio Rosonere na vrh: Fudbaleri Milana pobedili Kaljari za prvo mesto na tabeli Serije A

Leao vratio Rosonere na vrh: Fudbaleri Milana pobedili Kaljari za prvo mesto na tabeli Serije A

Kurir pre 4 sati

Ključne reči

ČelsiFudbal

Sport, najnovije vesti »

Napredak započeo pripreme za novu sezonu: prvi treninzi u Kruševcu, a zatim selidba u Tursku

Napredak započeo pripreme za novu sezonu: prvi treninzi u Kruševcu, a zatim selidba u Tursku

Kurir pre 37 minuta
Pedro Neto: Igrači Čelsija su bili uznemireni zbog odlaska trenera Mareske

Pedro Neto: Igrači Čelsija su bili uznemireni zbog odlaska trenera Mareske

Kurir pre 1 sat
Novogodišnja Zvezda je ponovo evroligaška zverka, crveno-beli ubedljivi u Istanbulu (VIDEO)

Novogodišnja Zvezda je ponovo evroligaška zverka, crveno-beli ubedljivi u Istanbulu (VIDEO)

Danas pre 3 sata
Znamo koga imamo u timu: Obradović pohvalio jednog igrača posle pobede nad Efesom (VIDEO)

Znamo koga imamo u timu: Obradović pohvalio jednog igrača posle pobede nad Efesom (VIDEO)

Danas pre 3 sata
Zašto Grejem nije igrao u Istanbulu? Stigao odgovor!

Zašto Grejem nije igrao u Istanbulu? Stigao odgovor!

Sportske.net pre 3 sata