Pedro Neto: Igrači Čelsija su bili uznemireni zbog odlaska trenera Mareske

Fudbaler Čelsija Pedro Neto rekao je danas da je ekipa bila uznemirena kada je čula da je trener Enco Mareska dobio otkaz i zahvalio je španskom stručnjaku na pomoći u karijeri. "Nismo imali pojma, ali smo svi bili uznemireni.

Kada sam čuo vesti, bio sam pomalo iznenađen pošto je trener učinio mnogo dobrog za nas. Prošla sezona je bila neverovatna, imali smo dobru sezonu ove godine i naravno da smo želeli da budemo bolji. Uvek smo želeli bolje, ali ovo je fudbal", rekao je Neto za podkast Skaj Sporta. Mareska je u četvrtak dobio otkaz u Čelsiju posle 18 meseci, posle pogoršanja odnosa ;sa upravom kluba, nakon što je ekipa u utorak odigrala nerešeno 2:2 protiv Bornmuta. Ekipa je peta na