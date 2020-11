RTS pre 40 minuta

Patrijarh Irinej sahranjen je u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru. Posle zaupokojene liturgije, opela i beseda kojima su se od patrijarha oprostili mitropolit dabrobosanski Hrizostom, protojerej-stavrofor Petar Lukić, član Predsedništva BiH Milorad Dodik i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i pisma-poruke patrijarha moskovskog i cele Rusije Kirila, kovčeg su u kriptu poneli pripadnici Garde Vojske Srbije.

13:25 U kripti Hrama Svetog Save sahranjen patrijarh srpski Irinej Patrijarh srpski Irinej sahranjen je u kripti Hrama Svetog Save. Kovčeg sa telom do same grobnice ispratio je veoma mali broj ljudi, uglavnom monaštvo i sveštenstvo, javlja reporter RTS-a. 13:13 Gardisti prenose telo patrijarha u kriptu Telo patrijarha Irineja do kripte prenose gardisti Vojske Srbije. 13:11 Sanduk sa zemnim ostacima zatvorili najbliži saradnici Sanduk sa zemnim ostacima su zatvorili