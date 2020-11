Posle osam godina poželeo da vidi ćerku: Tom Kruz je žrtvovao dete i brak zbog sajentologije, ona je pronašla pisma

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

HOLIVUDSKI glumac Tom Kruz od razvoda nema nikakav odnos sa naslednicom, Suri Kruz. Međutim, kako prenose mediji, to će se uskoro promeniti.

Od 2012. godine Suri Kruz nije ni u kakvom kontaktu sa Tomom Kruzom. Iako je Tom imao pravo da ćerku viđa 10 dana mesečno, on to nije želeo da uradi jer po pravilima vere, budući da Suri ne pripada sajentološkoj crkvi, ni Tom ne bi trebalo da se viđa sa njom. Tomova opsednutost sajentologijom koštala je glumca braka sa Kejti Holms, a zbog nje je žrtvovao i odnos sa ćerkom. Međutim, "In trouch weekly" prenosi izjavu bliskog Tomovog prijatelja koji tvrdi da je Tom u